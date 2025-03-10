Атлетико – Реал: де дивитися мадридське дербі в 1/8 Ліги чемпіонів

Реал Мадрид, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зіграє з Атлетико в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться в середу, 12 березня, на арені "Естадіо Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша зустріч завершилася з мінімальним рахунком 2:1 на користь "вершкових".

Напередодні український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграв у поєдинку Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1). У цій грі він зробив п'ять сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного майданчика.

На рахунку українця два з двох успішних виходів з воріт, 49 дотиків до м'яча, 31 з 34 точних передач, 2 виноси та 5 з 8 точних переведень м'яча.

Для Луніна гра проти Райо Вальєкано стала десятою цього сезону. Він відзначився чотирма "сухими" матчами, пропустивши при цьому 12 голів.