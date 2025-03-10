Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико – Реал: де дивитися мадридське дербі в 1/8 Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 10 березня 2025, 22:54
Андрій Лунін
Андрій Лунін
Getty Images

Реал Мадрид, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зіграє з Атлетико в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться в середу, 12 березня, на арені "Естадіо Метрополітано" в Мадриді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Перша зустріч завершилася з мінімальним рахунком 2:1 на користь "вершкових".

Напередодні український голкіпер Реала Андрій Лунін зіграв у поєдинку Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1). У цій грі він зробив п'ять сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного майданчика.

На рахунку українця два з двох успішних виходів з воріт, 49 дотиків до м'яча, 31 з 34 точних передач, 2 виноси та 5 з 8 точних переведень м'яча.

Для Луніна гра проти Райо Вальєкано стала десятою цього сезону. Він відзначився чотирма "сухими" матчами, пропустивши при цьому 12 голів.

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Атлетико Мадрид

Ліга чемпіонів

Баєр – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Ліверпуль – ПСЖ: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Барселона – Бенфіка: де дивитися матч Ліги чемпіонів за участі Трубіна
Виняткова команда: Робертсон назвав найсильнішого суперника Ліверпуля цього сезону
Анчелотті потрібно виграти Лігу чемпіонів або Ла Лігу, щоб залишитися в Реалі

Останні новини