Гол Роналду та дубль Дурана допомогли Аль-Насру вийти в 1/4 Азійської Ліги чемпіонів

Саудівський клуб Аль-Наср здобув розгромну перемогу над Естеглаль Тегеран з Ірану в матчі-відповіді 1/8 фіналу Азійської Ліги чемпіонів.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0, що дозволило колективу Стефано Піолі пробитися до наступного раунду змагань. У першій грі команди не визначили сильнішого.

Зауважимо, що дублем відзначився зимовий новачок Аль-Насра Джон Дуран ще один гол на рахунку головної зірки команди Кріштіану Роналду. Португалець відзначився ударом з пенальті.

Азійська Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, 10 березня

Матч-відповідь

Аль-Наср – Естеглаль Тегеран 3:0 (2:0)

Перша гра 0:0

Голи: 1:0 – 9 Дуран, 2:0 – 27 Роналду (пен), 3:0 – 84 Дуран

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду пропускав першу гру проти Естерглаля, за даними саудівського колективу – через м'язову травму.

Втім, раніше західні ЗМІ повідомляли про проблеми зіркового португальця із місцевими законами, де йому загрожувало 99 ударів батогом через його поцілунок артистки, що має інвалідність.

Раніше український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан пропустив гол від Кріштіану Роналду в матчі 24 туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Насра.