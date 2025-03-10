Українські борці здобули три медалі молодіжного чемпіонату Європи в Албанії

Українські борці вільного стилю завершили чемпіонат Європи U-23 із боротьби в Албанії трьома нагородами.

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Віцечемпіоном турніру у вазі до 125 кг став Володимир Кочанов, який у фіналі поступився болгарину Георгію Любомирову.

Бронзову медаль виборов Микита Абрамов у ваговій категорії до 61 кг. Він здолав у сутичці італійця Сімоне Вінченцо.

Також сутичку за третє місце виграв Денис Сагалюк (до 92 кг), який здолав нейтрального Артьома Ігнатюка.

Нагадаємо, напередодні Нарек Погосян та Давід Мчедлідзе стали бронзовими призерами молодіжного Євро.

За підсумками турніру збірна України з однією срібною та чотирма бронзовими нагородами посіла третю сходинку в командному заліку.