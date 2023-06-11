Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 червня, Новак Джокович (3) переміг норвежця Каспера Рууда (4) у фіналі Ролан Гаррос.

Матч тривав 3 години 16 хвилин і завершився з рахунком 7(1):6(1), 6:3, 7:5 на користь серба.

Джокович виконав 11 ейсів, допустив лише 1 подвійну помилку та реалізував 3 з 10 брейкпойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд -19 804 000 євро

Фінал, 11 червня

Новак Джокович (Сербія) - Каспер Рууд (Норвегія) 7(1):6(1), 6:3, 7:5

Джокович 34-й раз вийшов до фіналу Grand Slam і здобув свій 23-й титул.

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