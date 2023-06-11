Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 червня, Новак Джокович (3) переміг норвежця Каспера Рууда (4) у фіналі Ролан Гаррос.
Матч тривав 3 години 16 хвилин і завершився з рахунком 7(1):6(1), 6:3, 7:5 на користь серба.
Джокович виконав 11 ейсів, допустив лише 1 подвійну помилку та реалізував 3 з 10 брейкпойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд -19 804 000 євро
Фінал, 11 червня
Новак Джокович (Сербія) - Каспер Рууд (Норвегія) 7(1):6(1), 6:3, 7:5
Джокович 34-й раз вийшов до фіналу Grand Slam і здобув свій 23-й титул.
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