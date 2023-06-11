Головне
Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів - 2022/2023
Вчора 23:55 1349
Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос
Сьогодні 19:28 90
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 19:18 733
Гвардіола вийшов на друге місце за кількістю трофеїв серед тренерів
Сьогодні 18:43 421
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20
Сьогодні 13:48 399
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23
Сьогодні 13:29 604
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки
Сьогодні 12:58 4535
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Сьогодні 10:47 2475
Лопес переміг Тейлора у бою за пояс WBO
Сьогодні 08:38 1103
Дерев’янченко поступився Мунгуя у бою за вакантний пояс WBC Silver
Сьогодні 08:15 1545
Прямі трансляції

Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос

Сьогодні 19:28 90 0
Джокович у 3 сетах переграв Рууда в Ролан Гаррос
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 червня, Новак Джокович (3) переміг норвежця Каспера Рууда (4) у фіналі Ролан Гаррос.

Матч тривав 3 години 16 хвилин і завершився з рахунком 7(1):6(1), 6:3, 7:5 на користь серба.

Джокович виконав 11 ейсів, допустив лише 1 подвійну помилку та реалізував 3 з 10 брейкпойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  -19 804 000 євро
Фінал, 11 червня

Новак Джокович (Сербія) - Каспер Рууд (Норвегія) 7(1):6(1), 6:3, 7:5

Джокович 34-й раз вийшов до фіналу Grand Slam і здобув свій 23-й титул.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер: де дивитися фінал Ліги чемпіонів 5595
Манчестер Сіті - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Фінал Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Фінал Ліги чемпіонів 4397
Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було Манчестер Сіті - Інтер 1:0. Як це було 8816
Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки Збірна України по булітах перемогла Бразилію на шляху до півфіналу з сокки 15168
Свьонтек після перемоги на Ролан Гаррос: Я підтримую всіх українців Свьонтек після перемоги на Ролан Гаррос: Я підтримую всіх українців 6019
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу-2023 з сокки 4535
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30468
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26476
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54263
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9596 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22032
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72040