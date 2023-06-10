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Свьонтек перемогла Мухову і виграла 3-й титул Ролан Гаррос

Трисетовий матч тривав 2 години 49 хвилин
Сьогодні 19:23 473 0
Свьонтек перемогла Мухову і виграла 3-й титул Ролан Гаррос
#Мухова, #Іга Свьонтек, #Roland Garros-2023

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек обіграла Кароліну Мухову (43) з Чехії у фіналі Ролан Гаррос.

Трисетовий матч тривав 2 години 49 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:4.

Свьонтек 1 раз подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 7 з 11 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  -19 804 000 євро
Фінал, 10 червня

Іга Свьонтек (Польща) - Кароліна Мухова (Чехія) 6:2, 5:7, 6:4

Для Швьонтек це був четвертий фінал турнірів Grand Slam, на її рахунку 4 перемоги. Вона має три титули на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023) і один на US Open (2022).

Мухова вперше вийшла у фінал турніру Grand Slam.

Нагадаємо, Свьонтек на шляху до фіналу здолала Беатріс Хаддад Майю (14) з Бразилії.

У той же час, Мухова у неймовірному трилері переграла Сабаленко в 1/2 фіналу Ролан Гаррос.

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