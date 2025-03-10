Баєр – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Мюнхенська Баварія завітає в гості до Баєрв в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Зустріч відбудеться у вівторок, 11 березня, на стадіоні "БайАрена" в Леверкузені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першій грі підопічні Венсана Компані здобули розгромну перемогу над "фармацевтами" з рахунком 3:0. Напередодні обидві команди зазнали поразки в Бундеслізі, Баєр програв Вердеру, а Баварія поступилася Бохуму.

Також відразу три гравці команди Хабі Алонсо травмувалися в останній грі чемпіонаут Ніемччини. Граніт Джака, Едмонд Тапсоба та Флоріан Вірц були замінені під час зустрічі, а після матчу у всіх були виявлені ушкодження.