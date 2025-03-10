Віддамо усі сили: Лунін – про матч-відповідь з Атлетико

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін оцінив підготовку до дербі проти Атлетико у межах матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Цитує воротаря пресслужба "вершкових".

"Ми готуємося до кожного матчу однаково, тому що ми боремося в кожному змаганні. Ми повинні продемонструвати відданість і відповідальність. Ми всі усвідомлюємо, за яку емблему граємо. Це Ліга чемпіонів, клубний турнір, і ми знаємо, яку відповідальність ми несемо. Це дербі, воно буде складним, ми підготуємося якомога краще і віддамо усі сили. Я перебуваю в найкращому місці в світі з цими товаришами по команді. Вальверде – лідер, капітан, і ми дуже задоволені ним", – розповів Лунін.

Нагадаємо, український голкіпер відіграв останній матч "вершкових" проти Райо Вальєкано (2:1). У цій грі він зробив п'ять сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного майданчика. На рахунку Андрія два з двох успішних виходів з воріт, 49 дотиків до м'яча, 31 з 34 передач, 2 виноси та 5 з 8 точних переведень м'яча.

Для українця гра проти Райо Вальєкано стала десятою цього сезону. Він відзначився чотирма "сухими" матчами, пропустивши при цьому 12 голів.

Матч-відповідь проти Атлетико відбудеться у середу, 12 березня. Початок – о 22:00 за київським часом.