Колишній боксер замінив собою заручницю, після чого нейтралізував нападника з ножем

7 березня у зоні передпольотного огляду аеропорту Алмати в Казахстані стався інцидент, героєм якого став 53-річний Муса Абдраїм.

Про це повідомляє Kaktus Media.

Під час досмотру одного чоловіка попросили пред'явити документи. На це прохання він схопив працівницю аеропорта за волосся та почав погрожувати їй ножем.

Абдраїм втерся в довіру до 67-річного нападника, переконавши того, щоб Муса замінив собою співробітницю аеропорта в якості заручника. А коли чоловік з ножем втратив пильність, Абдраїм вихопив холодну зброю, а служба охорони повалила злочинця.

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За інформацією джерела, нападник нікуди не збирався летіти, а його мотив злочину з'ясовувала поліція. Зазначається, що цей чоловік минулого листопада вдарив жінку в автобусі, за що його засудили до одного року обмеження свободи.

Повідомляється, що Муса Абдраїм у минулому займався бойовими мистецтвами, а саме боксом, тайським боксом та кікбоксингом.

За спасіння працівниці аеропорта він був нагороджений медаллю "Ерлігі үшін" ("За мужність"), а також отримав грошову винагороду.

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