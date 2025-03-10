Манчестер Сіті націлився на трансфер півзахисника Реала

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Посприяти трансферу може футбольне агентство CAA Stellar, яка має хороші відносити з керівництвом англійського клубу та яке було залучене до переходу форварда Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта. Саме це агентство також представляє інтереси Камавінги.

Окрім Сіті інтерес до футболіста проявляє ПСЖ, однак 22-річний гравець ще не вирішив, чи хоче він покинути Реал цього літа. Його контракт розрахований до 2029 року.

Трансфер французького гравця може обійтись Сіті близько 80 млн євро. У поточному сезоні на рахунку гравця 1 гол та 2 асисти у 24 матчах.

Нагадаємо, напередодні Сіті поступився Ноттінгем Форест у 28 турі АПЛ.