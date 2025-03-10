Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті націлився на трансфер півзахисника Реала

Олександр Булава — 10 березня 2025, 22:30
Манчестер Сіті націлився на трансфер півзахисника Реала
Едуардо Камавінга
Getty Images

Півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга потрапив до сфери інтересів Манчестер Сіті.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Посприяти трансферу може футбольне агентство CAA Stellar, яка має хороші відносити з керівництвом англійського клубу та яке було залучене до переходу форварда Омара Мармуша з франкфуртського Айнтрахта. Саме це агентство також представляє інтереси Камавінги.

Окрім Сіті інтерес до футболіста проявляє ПСЖ, однак 22-річний гравець ще не вирішив, чи хоче він покинути Реал цього літа. Його контракт розрахований до 2029 року.

Трансфер французького гравця може обійтись Сіті близько 80 млн євро. У поточному сезоні на рахунку гравця 1 гол та 2 асисти у 24 матчах.

Нагадаємо, напередодні Сіті поступився Ноттінгем Форест у 28 турі АПЛ.

Манчестер Сіті Реал Мадрид Футбольні трансфери Едуардо Камавінга

Едуардо Камавінга

ПСЖ за 80 млн євро планує придбати півзахисника Реала
Півзахисник Реала отримав чергову травму
Камавінга відновився після м'язової травми
Реал на кілька тижнів втратив хавбека
Запальний танець одноклубника Луніна: брат і сестра допомогли набрати мільйон лайків у соцмережах

Останні новини