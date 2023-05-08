Крутих програв росіянину на старті кваліфікації Мастерсу в Римі

Джерело - Чемпіон.
Олексій Крутих (177) поступився росіянину Олександру Шевченку (93) на старті кваліфікації ATP Masters 1000 у Римі.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 2:6.
Крутих виконав 2 подачі навиліт, припустився 1 подвійної помилки.
Internazionali BNL d’Italia - ATP Masters 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - €8,637,966
Кваліфікація, Перше коло
Олексій Крутих (Україна) - Олександр Шевченко (країна терорист) 4:6, 2:6
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