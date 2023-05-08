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Крутих програв росіянину на старті кваліфікації Мастерсу в Римі

Матч тривав 1 годину 14 хвилин
Сьогодні 20:46 172 0
Крутих програв росіянину на старті кваліфікації Мастерсу в Римі
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Олексій Крутих (177) поступився росіянину Олександру Шевченку (93) на старті кваліфікації ATP Masters 1000 у Римі.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 2:6.

Крутих виконав 2 подачі навиліт, припустився 1 подвійної помилки.

Internazionali BNL d’Italia - ATP Masters 1000
Рим, Італія
Ґрунт 
Призовий фонд - €8,637,966
Кваліфікація, Перше коло

Олексій Крутих (Україна) - Олександр Шевченко (країна терорист) 4:6, 2:6

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