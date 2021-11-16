Медведєв обіграв Звєрєв на Підсумковому турнірі ATP

Джерело - Чемпіон.
Росіянин Данило Медведєв (2) у матчі другого туру групового етапу на Підсумковому чемпіонаті ATP-2021 у Турині у двох сетах обіграв німця Олександра Звєрєва (3).
Матч тривав 2 години та 39 хвилин. Медведєв 14 разів подав навиліт, допустився 1 подвійної помилки і реалізував 1 брейк-пойнт з 4. На рахунку Звєрєва — 18 ейсів і 2 подвійні помилки.
Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Хард (зал)
Груповий раунд, 16 листопада
Данило Медведєв - Александер Звєрєв 6:3, 6:7 (3), 7:6 (6)
Раніше, Джокович виграв стартовий матч на Підсумковому турнірі ATP.