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Рейтинг ATP: Марченко і Стаховський зберегли позиції

Сьогодні 11:25 165 0
Оновлений рейтинг ATP
Рейтинг ATP: Марченко і Стаховський зберегли позиції
#Стаховський, #Марченко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг.

У ТОП-10 не відбулося змін.

Перша ракетка України Ілля Марченко і раніше займає 156 місце в списку найкращих тенісистів. Сергій Стаховський - 227.

Рейтинг ATP
16 серпня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 12113
2 (2). Данило Медведєв (Росія) - 10370
3 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 8270
4 (4). Стефанос Ціціпас (Греція) - 8030
5 (5). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 7340
6 (6). Домінік Тім (Австрія) - 7340
7 (7). Андрій Рубльов (Росія) - 6005
8 (8). Маттео Берреттіні (Італія) - 5488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцарія) - 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3625
...
156 (156). Ілля Марченко (Україна) - 482
227 (227). Сергій Стаховський (Україна) - 305
263 (264). Віталій Сачко (Україна) - 224
394 (379) Владислав Орлов (Україна) - 119
399 (399) Олексій Крутих (Україна) - 105
506 (508) Георгій Кравченко (Україна) - 71
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