Рейтинг ATP: Марченко і Стаховський зберегли позиції

Оновлений рейтинг ATP

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг.

У ТОП-10 не відбулося змін.

Перша ракетка України Ілля Марченко і раніше займає 156 місце в списку найкращих тенісистів. Сергій Стаховський - 227.

Рейтинг ATP