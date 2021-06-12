Джокович обіграв Надаля та вийшов у фінал Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції Новак Джокович обіграв Рафаеля Надаля.
Матч тривав 4 години 12 хвилин. За цей час серб виконав шість подач навиліт, допустив три подвійні помилки і реалізував сім брейк-пойнтів з 22.
На рахунку Надаля: шість ейсів, вісім подвійних помилки і шість реалізованих брейк-пойнтів з 16.
У фіналі Ролан Гаррос Джокович зіграє з Стефаносом Ціціпасом. Поєдинок відбудеться в неділю, 13 Червня.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - €34,367,216
Грунт
1/2 фіналу, 11 червня
Новак Джокович - Рафаель Надаль 3:6, 6:3, 7:6, 6:2