Джокович обіграв Надаля та вийшов у фінал Ролан Гаррос

Джокович зіграє у фіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

У півфіналі Відкритого чемпіонату Франції Новак Джокович обіграв Рафаеля Надаля.

Матч тривав 4 години 12 хвилин. За цей час серб виконав шість подач навиліт, допустив три подвійні помилки і реалізував сім брейк-пойнтів з 22.

На рахунку Надаля: шість ейсів, вісім подвійних помилки і шість реалізованих брейк-пойнтів з 16.

У фіналі Ролан Гаррос Джокович зіграє з Стефаносом Ціціпасом. Поєдинок відбудеться в неділю, 13 Червня.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - €34,367,216

Грунт

1/2 фіналу, 11 червня

Новак Джокович - Рафаель Надаль 3:6, 6:3, 7:6, 6:2