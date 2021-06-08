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Свьонтек: Костюк боролася до самого кінця

Сьогодні 12:26 166 0
Іга Свьонтек прокоментувала матч проти Марти Костюк.
Свьонтек: Костюк боролася до самого кінця
#Свьонтек, #Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Польська тенісистка Іга Свьонтек оцінила перемогу над українкою Мартою Костюк на Ролан Гаррос.

Про це розповіла сам теніситка.

"Не дивлячись на те, що останніх два матчі я провела на корті Філіппа Шатріє, вони були абсолютно різними. У вечірній сесії непросто грати, ти повинен поміняти весь денний ритм і рутину. Я багато разів грала ввечері, але мені ще складно входити в ритм з самого початку матчу.

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Розіграш на матчбол був дуже напруженим. У мене не виходило завершити його, а вона боролася до самого кінця. Дуже рада, що моя свічка потрапила в корт, тому що я навіть не бачила, куди летить м'яч. Це був ризикований удар, я трохи хвилювалася, але дуже щаслива, що цей важливий момент виявився в мою користь ", - сказала Свьонтек.

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