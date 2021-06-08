Свьонтек: Костюк боролася до самого кінця

Польська тенісистка Іга Свьонтек оцінила перемогу над українкою Мартою Костюк на Ролан Гаррос.

Про це розповіла сам теніситка.

"Не дивлячись на те, що останніх два матчі я провела на корті Філіппа Шатріє, вони були абсолютно різними. У вечірній сесії непросто грати, ти повинен поміняти весь денний ритм і рутину. Я багато разів грала ввечері, але мені ще складно входити в ритм з самого початку матчу.

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Розіграш на матчбол був дуже напруженим. У мене не виходило завершити його, а вона боролася до самого кінця. Дуже рада, що моя свічка потрапила в корт, тому що я навіть не бачила, куди летить м'яч. Це був ризикований удар, я трохи хвилювалася, але дуже щаслива, що цей важливий момент виявився в мою користь ", - сказала Свьонтек.