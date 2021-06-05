Костюк: Після першого гейму я зрозуміла, що це мій матч

Джерело - Великий теніс України.
Марта Костюк (81) переграла росіянку Варвару Грачову (88) в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros.
Українка прокоментувала свою перемогу.
"Звичайно, я відчувала, що це третє коло Великого Шолома. Я трошки переживала перед матчем, намагалася переживати, але відчувала неймовірний спокій всередині і не розуміла, чому. Коли ми вийшли на корт, провели розминку і зіграли перший гейм, я просто зрозуміла, що я її "з'їм", - заявила українка.
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"Я відчувала її страх, що вона не дуже впевнена і я розуміла, що це мій матч. Після закінчення зустрічі вже біля сітки був хороший момент. Варя - одна з найкращих людей, яких я зустрічала. Вона інтроверт і тримається від інших на дистанції. Пам'ятаю, як десь 2 роки тому у мене був рейтинг 300, у неї ще нижче, і як ми грали в кваліфікації 60-ки в Іспанії, як ми їздили на ці 25-ки, як вона сиділа весь час в навушниках... Мені було дуже важливо сказати їй, що вона неймовірна людина і у неї все вийде".
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"Іноді з усіма цими змаганнями ти забуваєш, що найважливіше - це бути реально гідною людиною. І я дуже рада, що ми обидві зараз не на 60-ах виступаємо, а в третьому колі Великого Шолома", - сказала Костюк.