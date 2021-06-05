Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros

Матч тривав 1 годину та 41 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (6) у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції Roland Garros зустрічалася з чешкою Барборою Крейчиковою (33).

Українка зазнала поразки у двох сетах.

Матч тривав 1 годину та 41 хвилину. За час Світоліна тричі подала на виліт, допустила 2 подвійних помилок та використала 2 з 7 брейк-пойнти.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Третє коло, 5 червня

Барбора Крейчикова - Еліна Світоліна 6:3, 6:2

Нагадаємо, на Roland Garros заарештована російська тенісистка.