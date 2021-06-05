Поєдинок тривав трохи більше однієї години.

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) перемогла росіянку Варвару Грачову (88) в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros

Поєдинок тривав трохи більше однієї години і завершився у двох сетах 6:1, 6:2.

Українка реалізувала 4 з 6 шансів на брейк та відіграла на своїй подачі 3 брейкпоінта. На рахунку Костюк 5 ейсів, 2 подвійні помилки, 17 віннерів і 11 невимушених помилок.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Третє коло, 5 червня

Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова (Росія) 6:1, 6:2

Раніше Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros.