Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк (81) перемогла росіянку Варвару Грачову (88) в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros
Поєдинок тривав трохи більше однієї години і завершився у двох сетах 6:1, 6:2.
Українка реалізувала 4 з 6 шансів на брейк та відіграла на своїй подачі 3 брейкпоінта. На рахунку Костюк 5 ейсів, 2 подвійні помилки, 17 віннерів і 11 невимушених помилок.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Третє коло, 5 червня
Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова (Росія) 6:1, 6:2
Раніше Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros.