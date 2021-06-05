 Костюк розгромила росіянку Грачову у третьому колі Roland Garros | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк розгромила Грачову у третьому колі Roland Garros

Сьогодні 16:37 821 3
Поєдинок тривав трохи більше однієї години.
Костюк розгромила Грачову у третьому колі Roland Garros
#Костюк, #Грачова

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) перемогла росіянку Варвару Грачову (88) в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros

Поєдинок тривав трохи більше однієї години і завершився у двох сетах 6:1, 6:2.

Українка реалізувала 4 з 6 шансів на брейк та відіграла на своїй подачі 3 брейкпоінта. На рахунку Костюк 5 ейсів, 2 подвійні помилки, 17 віннерів і 11 невимушених помилок.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Третє коло, 5 червня

Марта Костюк (Україна) - Варвара Грачова (Росія) 6:1, 6:2

Раніше Світоліна програла Крейчиковій у третьому колі Roland Garros.

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