Троє українців зіграють на юніорському Ролан Гаррос

Турнір стартує 6 червня

Одразу троє українських тенісистів виступлять в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.

Про це повідомляє tennisua.org.

У заявці турніру юнаків В'ячеслав Белінський (17-й у світовому юніорському рейтингу) і Герман Самофалов (50), у дівчат - Сабіна Зейналова (48).

Юніорські змагання на кортах Ролан Гаррос відбудуться 6-12 червня.

Відзначимо, що юніори не виступали на турнірах Grand Slam з Відкритого чемпіонату Австралії-2020.

Нагадаємо, у відборі Ролан Гаррос зіграють восьмеро представників України.