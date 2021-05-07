У відборі Ролан Гаррос зіграють восьмеро представників України

Українці намагатимуться пробитися в основну сітку турніру

30 травня у Парижі стартує другий у сезоні тенісний турнір Grand Slam - Відкритий чемпіонат Франції.

Про це повідомляє Тенісний портал України.

У кваліфікації заявлені восьмеро представників нашої країни.

У чоловічому одиночному розряді виступлять Ілля Марченко та Сергій Стаховський, у жіночому - Катаріна Завацька, Катерина Козлова, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Катерина Бондаренко.

Кваліфікаційний турнір відбудеться 24-28 травня.

В основній сітці Ролан Гаррос планують виступити українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Участь Ястремської залежить від того, наскільки швидко вирішиться питання про підозру її у вживанні допінгу.

Раніше, Козлова поступилась Шмідловій на турнірі у Франції.