Завацька перемогла іспанку у друго му колі турніру у Швейцарії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№125 WTA) успішно стартувала на ґрунтовому 60-тисячнику ITF в Беллінцоні.
У матчі другого кола друга сіяна українка обіграла Еву Герреро-Альварес з Іспанії (№233 WTA).
У наступному колі Завацька зіграє з хорваткою Яною Фетт (№207 WTA), яка отримала від організаторів 13-й номер посіву.
BancaStato W60 Bellinzona - ITF World Tennis Tour
Беллінцона (Швейцарія)
Призовий фонд $60,000
Друге коло, 7 квітня
Катаріна Завацька (Україна) - Ева Герреро-Альварес (Іспанія) 6:4, 7:5
Нагадаємо, збірна Японії назвала склад на матч проти України.