Завацька перемогла іспанку у друго му колі турніру у Швейцарії

Українка виграла стартовий матч на змаганнях в Швейцарії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№125 WTA) успішно стартувала на ґрунтовому 60-тисячнику ITF в Беллінцоні.

У матчі другого кола друга сіяна українка обіграла Еву Герреро-Альварес з Іспанії (№233 WTA).

У наступному колі Завацька зіграє з хорваткою Яною Фетт (№207 WTA), яка отримала від організаторів 13-й номер посіву.

BancaStato W60 Bellinzona - ITF World Tennis Tour

Беллінцона (Швейцарія)

Призовий фонд $60,000

Друге коло, 7 квітня

Катаріна Завацька (Україна) - Ева Герреро-Альварес (Іспанія) 6:4, 7:5

Нагадаємо, збірна Японії назвала склад на матч проти України.