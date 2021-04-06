Збірна Японії назвала склад на матч проти України

Джерело - suspilne.media.
Став відомий склад жіночої збірної Японії на матч проти України в Кубку Біллі Джин Кінга.
Про це повідомляє асоціація тенісу Японії.
Актуально: Зі Світоліною та Костюк: Визначився склад збірної України на матч з Японією
До складу японської збірної потрапили чотири тенісистки. Серед них немає лідерки японської команди та другої ракетки світу Наомі Осаки.
Склад збірної Японії на матч проти України:
Юкі Наїто (169)
Тіхіро Мурамацу (225)
Сіхо Акіта (394)
Хімарі Сато (785)
Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 та 17 квітня.