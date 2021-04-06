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Збірна Японії назвала склад на матч проти України

Сьогодні 17:14 395 0
Жіноча збірна Японії з тенісу визначилася зі складом на матч проти України
Збірна Японії назвала склад на матч проти України
#Японія, #Україна

Джерело - suspilne.media.

Став відомий склад жіночої збірної Японії на матч проти України в Кубку Біллі Джин Кінга.

Про це повідомляє асоціація тенісу Японії.

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До складу японської збірної потрапили чотири тенісистки. Серед них немає лідерки японської команди та другої ракетки світу Наомі Осаки.

Склад збірної Японії на матч проти України:

Юкі Наїто (169)
Тіхіро Мурамацу (225)
Сіхо Акіта (394)
Хімарі Сато (785)

Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 та 17 квітня.

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