Збірна Японії назвала склад на матч проти України

Жіноча збірна Японії з тенісу визначилася зі складом на матч проти України

Став відомий склад жіночої збірної Японії на матч проти України в Кубку Біллі Джин Кінга.

Про це повідомляє асоціація тенісу Японії.

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До складу японської збірної потрапили чотири тенісистки. Серед них немає лідерки японської команди та другої ракетки світу Наомі Осаки.

Склад збірної Японії на матч проти України:

Юкі Наїто (169)

Тіхіро Мурамацу (225)

Сіхо Акіта (394)

Хімарі Сато (785)

Матч відбудеться в Україні на ґрунтових кортах Elite Tennis Club у Чорноморську 16 та 17 квітня.