Осака виграла фінал Australian Open

Японка Наомі Осака (3) виграла фіналі жіночого Australian Open 2021 в американки Дженніфер Брейді (24).

Матч тривав 1 годину та 19 хвилин.

Наомі Осака 6 разів подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 4 з 5 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

Фінал, 20 лютого

Наомі Осака - Дженіфер Брейді 6:4, 6:3

𝒯𝒽𝒶𝓉 𝓂𝑜𝓂𝑒𝓃𝓉.



When @naomiosaka became our 2021 Women's Singles champion 🏆#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Id3ZZhaJHh