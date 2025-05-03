Акціонер Манчестер Юнайтед хоче придбати контрольний пакет акцій клубу

Британський мільярдер Джим Реткліфф, який володіє 28,94% акцій Манчестер Юнайтед, хоче стати власником контрольного пакету акцій "Червоних дияволів".

Про це повідомляє L’Informe.

Для досягнення цієї мети власник хімічної компанії Ineos готовий продати клуб французької Ліги 1 Ніцца, який належить йому з 2019 року. Тоді Реткліфф віддав за контрольний пакет акцій клубу 100 мільйонів євро.

Очкується, що у Реткліффа не буде проблем із пошуком покупців на Ніццу. У придбанні клубу вже декілька років зацікавлений інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF).

Нагадаємо, в четвер, 1 травня, Манчестер Юнайтед у першому матчі півфіналу Ліги Європи-2024/25 на виїзді обіграв Атлетик Більбао з рахунком 3:0.