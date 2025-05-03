Президент WBC оголосив про повернення Пак’яо на ринг

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО) планує відновити свою спортивну кар’єру в липні поточного року. Про це заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Заяву Сулеймана наводить Boxing News 24.

За його інформацією, в липні 46-річний ексчемпіон світу у 8 вагових категоріях проведе титульний бій проти володаря титулу за версією WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-1-2, 18 КО).

"На даний момент Маріо Барріос збирається битися з Менні Пак’яо в липні. Це приголомшливий бій. Перший титул Менні був у найлегшій вазі за версією WBC, і тепер він хоче піти на пенсію як чемпіон WBC, тож він битиметься в напівсередній вазі", – заявив Сулейман.

Свій останній на даний момент бій Пак’яо провів 21 серпня 2021 року в Парадайзі (штат Невада, США), програвши одноголосним рішенням суддів Йорденісу Угасу.

Про те, що Пак’яо може провести бій з Барріосом, повідомлялося ще наприкінці минулого року.