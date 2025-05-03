Найкраща велогонщиця України виступить на жіночій Вуельті

Українська велогонщиця Юлія Бірюкова виступить на жіночій версії супербагатоденки Вуельта 2025 року. Вона увійшла до складу своєї команди Laboral Kutxa на гонку.

Про це повідомляє пресслужба іспанської команди.

Окрім Бірюкової, до складу команди увійшли Лаура Томассі, Ане Сантестебан, Дебора Сільвестрі, Альба Теруель, Аріана Фіданца та Осоа Остоласа.

Жіноча версія Вуельти в 2025 році пройде втретє в історії. Гонка відбудеться з 4 до 10 травня, за цей час спортсменки подолають 7 етапів сумарною дистанцією 748 км.

Нагадаємо, Бірюкова перейшла у Laboral Kutxa у листопаді минулого року.

У поточному сезоні за плечами у 27-річної українки уже 21 гоночний день, за який вона сумарно подолала дистанцію в 2091 км. Найкращий результат – п’яте місце на одноденці Гран-Прі Бокерона в Сальвадорі 1 квітня.