Джокович переміг росіянина та вийшов у фінал Australian Open

Визначився перший фіналіст Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії.

У півфіналі сербський тенісист переміг росіянина Аслана Карацева (Q).

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Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Джокович 17 разів подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 6 із брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд $22,689,778

1/2 фіналу, 18 лютого

Новак Джокович - Аслан Карацев 6:3, 6:4, 6:2

Нагадаємо, Брейді зіграє з Осакою у фіналі Australian Open.