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Таловєров вперше з березня потрапив у стартовий склад Плімута на матч Чемпіоншипу

Олександр Булава — 3 травня 2025, 14:02
Таловєров вперше з березня потрапив у стартовий склад Плімута на матч Чемпіоншипу
Максим Таловєров
Getty Images

Український захисник Плімута Максим Таловєров розпочне у стартовому складі останній тур Чемпіоншипа проти одного з лідерів – Лідса.

Для українця це перший вихід у старті з 15 березня. Через травму коліна він пропустив шість матчів.

Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом. Трансляція доступна на Setanta Sport.

У своєму першому після відновлення від травми матчі українець відзначився асистом та допоміг Плімуту перемогти Престон.

Нагадаємо, 24-річний українець приєднався до Плімута в останній день січня за рекордну для Аргайл суму. З того часу Максим провів за команду 12 матчів у всіх турнірах і відзначився 2 голами.

Зазначимо, що Плімут майже не має шансів на порятунок через жахливу різницю забитих та пропущених м'ячів з Лутоном, який має переваг у 3 бали. Баланс голів Плімута "-36", в той час, як "капелюшники" мають "-22".

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