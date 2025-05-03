України б не було, – Усик висловився про роль Зеленського у війні

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBO, WBA та WBO Олександр Усик висловився про роль президента України Володимира Зеленського у тому, що наша країна не впала у перші дні та тижні великої війни.

Своєю думкою спортсмен поділився в інтерв'ю Пірсу Моргану.

"Зеленський? Сміливий. Якби президент тоді поїхав, то України б не було. Ми боремось, нас підтримує велика кількість людей. Я вдячний вам, британцям, ви дуже допомогли моїй країні. Це для мене дуже важливо. Коли Росія забрала Крим, Луганськ та Донецьк – це був дуже поганий час", – розповів Усик.

Зазначимо, що 19 липня на стадіоні "Вемблі" відбудеться реванш між українцем та Даніелем Дюбуа.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Це і не дивно, адже гаряча пресконференція зі звинуваченнями у симуляції та високою напругою не залишила байдужим жодного фаната боксу.

Раніше Усик запросив президента України та принца Вільяма на цей бій.