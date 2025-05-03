Лопес завдав першої поразки Барбосі: огляд бою на Таймс-Сквер

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) переміг американця Арнольда Барбосу (32-1, 11 КО) на вечорі боксу на Таймс-Сквер у Нью-Йорку.

Огляд бою

Лопес був активним з перших хвилин зустрічі, успішно працюючи у захисті. Барбоса подекуди відповідав вдалими комбінаціями - проте цього було недостатнього для перемоги.

У підсумку судді за підсумками 12 раунді віддали перемогу Лопесу: 116-112, 116-112 та 118-110.

Ця поразка стала першою в кар'єрі для Барбоси. Раніше він мав 32 перемоги, з яких 11 були нокаутом.

Зазначимо, що сьогодні також в межах вечора боксу на Times Square Раян Гарсія несподівано програв Роландо Ромеро.