Вільямс знялася з Australian Open через травму плеча

Через пошкодження американка достроково завершила виступи на турнірі у Мельбурні

Джерело - Sport Arena.

Американська тенісистка Серена Вільямс вирішила знятися з розіграшу Australian Open.

Про це повідомляє ESPN.

Серена травмувала плече на турнірі у Мельбурні, через що припинила свої виступи достроково, не зігравши в півфіналі з Ешлі Барті.

Основна частина Australian Open стартує 8 лютого. До того моменту ATP і WTA проведуть кілька підготовчих турнірів в Мельбурні.

Матчі Відкритого чемпіонату Австралії в нинішньому році щодня зможуть відвідати до 30 тисяч глядачів.

В основну сітку першого Мейджора сезону з українців заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк і Сергій Стаховський.

Раніше, визначився суперник Стаховського на Australian Open.