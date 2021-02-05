Вільямс знялася з Australian Open через травму плеча

Джерело - Sport Arena.
Американська тенісистка Серена Вільямс вирішила знятися з розіграшу Australian Open.
Про це повідомляє ESPN.
Серена травмувала плече на турнірі у Мельбурні, через що припинила свої виступи достроково, не зігравши в півфіналі з Ешлі Барті.
Основна частина Australian Open стартує 8 лютого. До того моменту ATP і WTA проведуть кілька підготовчих турнірів в Мельбурні.
Матчі Відкритого чемпіонату Австралії в нинішньому році щодня зможуть відвідати до 30 тисяч глядачів.
В основну сітку першого Мейджора сезону з українців заявлені Еліна Світоліна, Марта Костюк і Сергій Стаховський.
Раніше, визначився суперник Стаховського на Australian Open.