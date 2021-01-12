Джерело - btu.org.ua.
Росіянка Людмила Самсонова зіграє проти українки Лесі Цуренко у фіналі кваліфікації Australian Open-2021.
Російська тенісистка у другому колі кваліфікації обіграла американку Робін Андерсон
Самсонова третій рік поспіль виступає в кваліфікації Australian Open. У 2019 вона програла у другому раунді, а в минулому розіграші турніру зуміла пробитися в основну сітку, програвши в першому колі.
Australian Open - Grand Slam
Дубаї, ОАЕ
Хард
Кваліфікація
Друге коло, 12 січня
Людмила Самсонова - Робін Андерсон 6:0, 6:7 (2), 6:3.
Раніше, Цуренко перемогла Керкхове у кваліфікації Australian Open.