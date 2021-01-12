Леся Цуренко зіграє проти росіянки Людмили Самсонової

Росіянка Людмила Самсонова зіграє проти українки Лесі Цуренко у фіналі кваліфікації Australian Open-2021.

Російська тенісистка у другому колі кваліфікації обіграла американку Робін Андерсон

Самсонова третій рік поспіль виступає в кваліфікації Australian Open. У 2019 вона програла у другому раунді, а в минулому розіграші турніру зуміла пробитися в основну сітку, програвши в першому колі.

Australian Open - Grand Slam

Дубаї, ОАЕ

Хард

Кваліфікація

Друге коло, 12 січня

Людмила Самсонова - Робін Андерсон 6:0, 6:7 (2), 6:3.

Раніше, Цуренко перемогла Керкхове у кваліфікації Australian Open.