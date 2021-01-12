Цуренко перемогла Керкхове у кваліфікації Australian Open

Матч тривав 1 годину та 7 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У другому колі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Леся Цуренко перемогла Леслі Керкхове.

Матч тривав 1 годину та 7 хвилин. Українка припустилася чотирьох подвійних помилок, зробила два ейси та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Суперницею українки у наступному колі кваліфікації турніру буде переможниця матчу Людмила Самсонова (Росія) - Робін Андерсон (США).

Australian Open - Grand Slam

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $565,530

Хард

Кваліфікація

Друге коло, 12 січня

Леся Цуренко (Україна) - Леслі Керкхове (Нідерланди) 6:3, 6:2

Раніше, Калініна програла Юван у кваліфікації Australian Open.