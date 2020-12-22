Опубліковані заявочні списки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

В основній сітці жіночого розряду Україну представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Про це повідомляє tennisua.org.

Катерина Козлова стоїть четвертою в альтернативному списку, однак уродженка Миколаєва не заявлялася у кваліфікацію.

У відбірковому турнірі, який пройде 9-13 січня в Дубаї (жінки) і Доха (чоловіки) візьмуть участь шість представників нашої країни: Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур, Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Нагадаємо, переможці кваліфікаційного турніру після його завершення відправляться в Мельбурн на 2-тижневий карантин. Відкритий чемпіонат Австралії стартує 8 лютого.

Раніше, Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos.