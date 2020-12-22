 Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки основної сітки Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки основної сітки Australian Open

Сьогодні 22:25 254 0
Опубліковані заявочні списки Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Світоліна, Ястремська та Костюк потрапили до заявки основної сітки Australian Open
#Світоліна, #Костюк, #Ястремська

Джерело - sport.ua.

В основній сітці жіночого розряду Україну представлять Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Про це повідомляє tennisua.org.

Катерина Козлова стоїть четвертою в альтернативному списку, однак уродженка Миколаєва не заявлялася у кваліфікацію.

У відбірковому турнірі, який пройде 9-13 січня в Дубаї (жінки) і Доха (чоловіки) візьмуть участь шість представників нашої країни: Катаріна Завацька, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур, Сергій Стаховський та Ілля Марченко.

Нагадаємо, переможці кваліфікаційного турніру після його завершення відправляться в Мельбурн на 2-тижневий карантин. Відкритий чемпіонат Австралії стартує 8 лютого.

Раніше, Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos.

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