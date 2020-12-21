 Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Бех-Романчук - спортсменка року в Україні за версією АСЖУ
Сьогодні 09:39 1010
Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 14 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:53 435
Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія
Сьогодні 21:40 206
Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком
Сьогодні 20:09 842
Журналіст назвав гравця, який отримує найбільшу зарплату у Шахтарі
Сьогодні 18:54 1817
Магаль: Якщо ПФЛ звернеться, ми допоможемо і замінимо команду, яка зніметься із Першої ліги
Сьогодні 13:49 1704
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Сьогодні 13:36 512
Українки посіли 3-е місце в медальному заліку чемпіонату Європи
Сьогодні 12:52 386
НХЛ затвердила склад дивізіонів на сезон 2020/21
Сьогодні 08:26 429
Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли
Вчора 22:03 1043
Блоги
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо
Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:41 2268 1
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке
Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:38 297
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань
Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:09 299
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії
Гармата у жіночому футболі. Фантастичний гол з Норвегії Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:09 1563
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році
Два розгроми, технічна поразка і виліт з еліти Ліги націй. Усі матчі збірної України у 2020 році Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:36 512
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:10 Футбол Три італійські клуби цікавляться Коваленком 38
22:55 Теніс Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos 203
22:40 Футбол Циганик: Думаю, що наступним місцем роботи Реброва після Ференцвароша буде Україна 246
22:25 Футбол Тюрам дискваліфікований на п'ять матчів за плювок в суперника 215
22:10 Бокс Сміт: Я був номером один у світі і царем гори, а тепер мене вибили 160
21:55 Футбол Олександрія та Миколаїв можуть прийняти матчі молодіжної збірної України 310
21:53 Пряма трансляція Челсі - Вест Гем: онлайн-трансляція матчу 14 туру АПЛ. LIVE 435
21:40 Футбол Циганик: Головний ринок для Динамо - це Аргентина і Бразилія 206
21:24 Футбол Бернлі вдома переграв Вулвергемптон у 14 турі АПЛ 374
21:11 Футбол Ярмоленко залишився у запасі Вест Гема на матч з Челсі 455
20:55 Футбол Кандидат в президенти Барселони пропонує знести Камп Ноу 600
20:41 Блог Захисник збірної України відпочиває в Домінікані з колишньою дівчиною гравця Динамо 2270 1
20:39 Футбол Яремчук вже взимку хоче залишити Гент 675
20:25 Лижі Дворазовий олімпійський чемпіон потрапив до в'язниці 1238
20:09 Футбол Ювентус і Наполі зацікавилися Зінченком 842
19:55 Хокей. УХЛ Сокіл підписав чемпіона МХЛ 855
19:40 Футбол Дженоа призначила нового головного тренера 674
19:38 Блог Про борги в клубах УПЛ та всю правду про Карпати - ТаТоТаке 297
19:24 Футбол Сидорчук: Не можу дивитися ТК Футбол зі звуком через некомпетентність коментаторів 1261
19:10 Футзал Асоціація футзалу України продовжила контракти з головними тренерами збірних 723
18:54 Футбол Журналіст назвав гравця, який отримує найбільшу зарплату у Шахтарі 1817
18:40 Футбол Рохо бажає залишити Манчестер Юнайтед 802
18:25 Баскетбол Юта підпише з центровим рекордний контракт в історії НБА 959
18:10 Бокс Спенс бажає провести бій проти Альвареса 1217
18:09 Блог Легендарний Майк Тайсон повернувся до потужних тренувань 299

Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos

Сьогодні 22:55 203 0
Українка буде проводити спаринги проти Швьонтек
Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos
#Швьонтек, #Світоліна

Джерело - SPORT.INTERIA.PL.

Перша ракетка України Еліна Світоліна буде готуватися до нового сезону разом з переможницею Roland Garos 2020 року Ігою Швьонтек.

Про це заявив тренер польської тенісистки Петр Сержпутовський.

"Відразу після того, як нам стало відомо про нові правила, я отримав пропозицію для Иги. Еліна Світоліна - це дуже хороша спаринг-партнерка. Вона хороший гравець, з нею здорово тренуватися. Ми не роздумували ні секунди. Це правда, що потім було трошки нерозумно, тому що є стільки польських гравців і нам довелося відмовляти іншим тенісисткам. Але ми прийняли таке рішення і ми йому вірні", - зазначив Сержпутовський.

Згідно з новими правилами через пандемію коронавірусу, учасники турнірів в Австралії починаючи з середини січня повинні два тижні залишатися на карантині. Через це в перший тиждень карантину кожен гравець має право тренуватися до 5 годин на день, але тільки з одним спаринг-партнером.

Раніше, WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону.

Коментарі ()