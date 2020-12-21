Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos

Українка буде проводити спаринги проти Швьонтек

Перша ракетка України Еліна Світоліна буде готуватися до нового сезону разом з переможницею Roland Garos 2020 року Ігою Швьонтек.

Про це заявив тренер польської тенісистки Петр Сержпутовський.

"Відразу після того, як нам стало відомо про нові правила, я отримав пропозицію для Иги. Еліна Світоліна - це дуже хороша спаринг-партнерка. Вона хороший гравець, з нею здорово тренуватися. Ми не роздумували ні секунди. Це правда, що потім було трошки нерозумно, тому що є стільки польських гравців і нам довелося відмовляти іншим тенісисткам. Але ми прийняли таке рішення і ми йому вірні", - зазначив Сержпутовський.

Згідно з новими правилами через пандемію коронавірусу, учасники турнірів в Австралії починаючи з середини січня повинні два тижні залишатися на карантині. Через це в перший тиждень карантину кожен гравець має право тренуватися до 5 годин на день, але тільки з одним спаринг-партнером.

Раніше, WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону.