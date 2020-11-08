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Костюк та Ястремська дізнались суперниць на турнірі у Лінці

Сьогодні 22:45 305 0
Визначилися суперниці українок
Костюк та Ястремська дізнались суперниць на турнірі у Лінці
#Костюк, #Ястремська, #Лінц

Джерело - btu.org.ua.

Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська зіграють в основній сітці турніру WTA в Австрії.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Даяна Ястремська (29) отримала третій номер посіву і в першому колі зустрінеться з бельгійкою Грет Міннен (110).

Марта Костюк (97) на старті турніру зіграє проти власниці wild card Віри Звонарьової з Росії (183).

У парному розряді Ястремська та Костюк стануть суперницями третіх ракеток турніру Ірини Марії Бара з Румунії та іспанки Сари Соррібес-Тормо.

Раніше, Калініна на відмові переграла Завацьку у фіналі кваліфікації турніру в Австрії.

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