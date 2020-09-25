Визначилась суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Через негоду у Франції сьогодні був дограний другий півфінал грунтового турніру WTA, в якому четверта сіяна Аріна Соболенко здобула вольову перемогу над Катержиною Сіняковою.
Матч тривав 2 години і 22 хвилини.
Напередодні Еліна Світоліна в Страсбурзі у двох сетах обіграла Жіль Тайхманн і вперше з травня 2018 року вийшла до півфіналу грунтового турніру WTA
Світоліна і Соболенко вийдуть на корт не раніше 16:30 за київським часом. Переможниця матчу у фіналі зіграє з Оленою Рибакіною або Нао Хібіно.
Internationaux de Strasbourg - International
Страсбург, Франція
Призовий фонд $225,000
Третє коло, 25 вересня
Аріна Соболенко (Білорусь) - Катержина Сінякова (Чехія) 2:6, 6:3, 6:3
Нагадаємо, у другому колі турніру Світоліна перемогла Лінет.