Визначилась суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Франції

У півфіналі українка зіграє з Соболенко

Джерело - Чемпіон.

Через негоду у Франції сьогодні був дограний другий півфінал грунтового турніру WTA, в якому четверта сіяна Аріна Соболенко здобула вольову перемогу над Катержиною Сіняковою.

Матч тривав 2 години і 22 хвилини.

Напередодні Еліна Світоліна в Страсбурзі у двох сетах обіграла Жіль Тайхманн і вперше з травня 2018 року вийшла до півфіналу грунтового турніру WTA

Світоліна і Соболенко вийдуть на корт не раніше 16:30 за київським часом. Переможниця матчу у фіналі зіграє з Оленою Рибакіною або Нао Хібіно.

Internationaux de Strasbourg - International

Страсбург, Франція

Призовий фонд $225,000

Третє коло, 25 вересня

Аріна Соболенко (Білорусь) - Катержина Сінякова (Чехія) 2:6, 6:3, 6:3

Нагадаємо, у другому колі турніру Світоліна перемогла Лінет.