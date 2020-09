Джокович не прийшов на прес-конференцію після дискваліфікації з US Open

Перша ракетка світу Новак Джокович вирішив не відвідувати пресконференцію після того, як його зняли з US Open.

Нагадаємо, що в матчі четвертого кола проти Пабло Карреньо-Бусти Джокович відкинув м'яч за допомогою ракетки і потрапив в жінку-лайнсмена.

Novak Djokovic has left the building...Video shows him hopping in Tesla and driving away...Not speaking to Press #USOpen #USOpen2020 #ATP