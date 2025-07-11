Ліверпуль назавжди закріпив 20 номер за Жотою

Англійський Ліверпуль офіційно оголосив про виведення з обігу ігрового номера 20, під яким виступав Діогу Жота.

Про це інформує пресслужба чемпіонів Англії

Клуб ухвалив це рішення після консультацій із дружиною футболіста Руте та його родиною.

"Для нас було вкрай важливо залучити до прийняття рішення дружину Діого, Рут е , та його родину, і переконатися, що вони першими дізнаються про наш намір", - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Діогу Жота та Андре Сілва загинули 3 липня в Іспанії в результаті автокатастрофи.

Брати їхали вночі, і під час обгону на машині лопнула шина. Їх викинуло на узбіччя, де машина кілька разів перевернулася та загорілася. Футболісти не змогли вибратися з палаючого транспортного засобу.

Раніше іспанська поліція висунула свою версію причини аварії Жоти.