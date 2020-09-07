Джоковича позбавлять всіх рейтингових очок і призових за виступ на US Open

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу Новак Джокович буде покараний за те, що під час неігрового епізоду в матчі четвертого кола US Open проти Пабло Карреньо-Бусти відкинув м'яч за допомогою ракетки і потрапив в жінку-лайнсмена.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
"Згідно з правилами проведення Великих шоломів, після навмисного і небезпечного або безвідповідального удару чи удару без думки на наслідки, суддя турніру дискваліфікував Новака Джоковича. Через дискваліфікацію Джокович втратить всі рейтингові очки, зароблені на турнірі, і буде оштрафований на всі виграні призові. В результаті інциденту можуть бути призначені додаткові штрафи", - йдеться в заяві.
Statement. pic.twitter.com/Wn3Q3kDVLJ— José Morgado (@josemorgado) September 6, 2020