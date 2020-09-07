Джоковича позбавлять всіх рейтингових очок і призових за виступ на US Open

Сербський тенісист буде суворо покараний за потрапляння м'ячем в жінку-лайнсмена

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Новак Джокович буде покараний за те, що під час неігрового епізоду в матчі четвертого кола US Open проти Пабло Карреньо-Бусти відкинув м'яч за допомогою ракетки і потрапив в жінку-лайнсмена.

Про це повідомляє пресслужба турніру.