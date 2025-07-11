Ідіот, якому багато чого сходило з рук, – ексвласник Формули-1 виправдав звільнення Хорнера з Ред Булл
Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун вважає, що минулорічний скандал став причиною звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника Ред Булл.
Слова 94-річного британця наводить Motorsport.
Перед стартом сезону 2024 року Хорнера звинувалити в неналежній поведінці та надсиланні повідомлень відвертого характеру.
І хоча Хорнера виправдали, Екклстоун назвав це причиною того, що Крістіан втратив роботу.
"Ця справа, в яку він вплутався 18 місяців тому... Він був просто ідіотом. Це був 50-річний чоловік, який думав, що йому 20, думав, що він один з тих хлопчиків.
Суть в тому, що в керівництві Ред Булл були люди, які думали, що йому все сходило з рук, що він поводився так, ніби це був не Ред Булл Ринг, а Крістіан Хорнер Ринг.
Йому багато чого сходило з рук. І весь час, поки ти приносиш користь, люди заплющують очі. Але коли ти перестаєш, люди починають бачити. Один або двоє починають думати: "Ну, я міг би зробити кращу роботу", – сказав Екклстоун.
Нагадаємо, що Крістіан Хорнер працював керівником команди Ред Булл з 2005 року. Новина про його звільнення стала для нього справжнім шоком.
Раніше менеджер Макса Ферстаппена прокоментував звільнення Хорнера, заявивши, що Ред Булл має надати пояснення свого рішення.