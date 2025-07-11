Ідіот, якому багато чого сходило з рук, – ексвласник Формули-1 виправдав звільнення Хорнера з Ред Булл

Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун вважає, що минулорічний скандал став причиною звільнення Крістіана Хорнера з посади керівника Ред Булл.

Слова 94-річного британця наводить Motorsport.

Перед стартом сезону 2024 року Хорнера звинувалити в неналежній поведінці та надсиланні повідомлень відвертого характеру.

І хоча Хорнера виправдали, Екклстоун назвав це причиною того, що Крістіан втратив роботу.

"Ця справа, в яку він вплутався 18 місяців тому... Він був просто ідіотом. Це був 50-річний чоловік, який думав, що йому 20, думав, що він один з тих хлопчиків.

Суть в тому, що в керівництві Ред Булл були люди, які думали, що йому все сходило з рук, що він поводився так, ніби це був не Ред Булл Ринг, а Крістіан Хорнер Ринг.

Йому багато чого сходило з рук. І весь час, поки ти приносиш користь, люди заплющують очі. Але коли ти перестаєш, люди починають бачити. Один або двоє починають думати: "Ну, я міг би зробити кращу роботу", – сказав Екклстоун.