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Джокович дискваліфікований з US Open

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Головний фаворит турніру достроково завершив змагання
Джокович дискваліфікований з US Open
#Джокович

Джерело - sport.ua.

Перша ракетка світу Новак Джокович дискваліфікований у матчі четвертого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Причиною дискваліфікації став випадковий удар серба м'ячем в лінійну суддю. Відзначимо, що м'яч влучив у шию, жінка впала. і сказала, що задихається.

Це сталося в першому сеті зустрічі проти Пабло Карреньо-Бусти, за рахунку 6:5 на користь іспанця.

Відзначимо, що згідно з регламентом нанесення фізичної шкоди офіційним особам (офіційно - неспортивна поведінка) веде до дискваліфікації спортсмена. Джокович в розмові з суддею і супервайзером говорив, що готовий до будь-якого менш жорсткого покарання (оштрафувати на гейм або сет), але в підсумку його все одно зняли з матчу.

Раніше, Костюк знялася з турніру WTA у Стамбулі.

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