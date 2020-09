Джокович дискваліфікований з US Open

Перша ракетка світу Новак Джокович дискваліфікований у матчі четвертого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Причиною дискваліфікації став випадковий удар серба м'ячем в лінійну суддю. Відзначимо, що м'яч влучив у шию, жінка впала. і сказала, що задихається.

Це сталося в першому сеті зустрічі проти Пабло Карреньо-Бусти, за рахунку 6:5 на користь іспанця.

Відзначимо, що згідно з регламентом нанесення фізичної шкоди офіційним особам (офіційно - неспортивна поведінка) веде до дискваліфікації спортсмена. Джокович в розмові з суддею і супервайзером говорив, що готовий до будь-якого менш жорсткого покарання (оштрафувати на гейм або сет), але в підсумку його все одно зняли з матчу.

First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6