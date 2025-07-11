Валенсія орендувала воротаря Атлетика та молодіжної збірної Іспанії

Валенсія досягла угоди з Атлетиком Більбао щодо оренди Хулена Агірресабали.

Про це пише сайт "кажанів".

Термін дії оренди – сезон 2025/26. Валенсія матиме опцію викупу гравця після завершення кампанії.

"24-річний Агірресабала вже продемонстрував свою надійність і великий потенціал. Його виступи допомогли Атлетіку виграти Кубок Іспанії у 2024 році. З моменту дебюту на найвищому рівні у 2021-му він утвердився як один із найперспективніших голкіперів іспанського футболу", – йдеться у повідомленні.

Агірресабала в минулому сезоні провів 29 поєдинків, з яких 12 відіграв на нуль. Також він є воротарем молодіжної збірної Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Валенсія близька до трансферу півзахисника Челсі.