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Кореєць Хьок переміг на етапі Діамантової ліги в Монако, повторивши рекорд сезону Дорощука

Олександр Булава — 11 липня 2025, 23:33
Кореєць Хьок переміг на етапі Діамантової ліги в Монако, повторивши рекорд сезону Дорощука
REUTERS/Tingshu Wang

Південнокорейський стрибун у висоту У Сан Хьок здобув перемогу на етапі Діамантової ліги, який відбувся у Монако.

Боротьба за перемогу розгорнулась між корейцем та чехом Яном Штефелем. Представник Чехії взяв висоту 2,32 м, а кореєць переніс планку на 2.34 м, взявши її з першого стрибка.

Ян не зміг взяти планку з першого разу, перенісши висоту на 2,36 м. Проте, і ця спроба була невдалою.

Результати стрибків у висоту:

  1. У Сан Хьок (Республіка Корея) – 2.32 м
  2. Ян Штефела (Чехія) – 2.32 м
  3. Джувон Гаррісон (США) – 2.27 м

Нагадаємо, цього сезону рекорд у 2,34 м встановив Олег Дорощук. Сталося це у березні на чемпіонаті Європи у приміщенні.

Зазначимо, що сам українець пропускав етап через потреби у відновленні коліна.

Олег Дорощук

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