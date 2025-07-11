Кореєць Хьок переміг на етапі Діамантової ліги в Монако, повторивши рекорд сезону Дорощука

Південнокорейський стрибун у висоту У Сан Хьок здобув перемогу на етапі Діамантової ліги, який відбувся у Монако.

Боротьба за перемогу розгорнулась між корейцем та чехом Яном Штефелем. Представник Чехії взяв висоту 2,32 м, а кореєць переніс планку на 2.34 м, взявши її з першого стрибка.

Ян не зміг взяти планку з першого разу, перенісши висоту на 2,36 м. Проте, і ця спроба була невдалою.

Результати стрибків у висоту:

У Сан Хьок (Республіка Корея) – 2.32 м Ян Штефела (Чехія) – 2.32 м Джувон Гаррісон (США) – 2.27 м

Нагадаємо, цього сезону рекорд у 2,34 м встановив Олег Дорощук. Сталося це у березні на чемпіонаті Європи у приміщенні.

Зазначимо, що сам українець пропускав етап через потреби у відновленні коліна.