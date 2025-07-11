Наступний рівень: 4 українські футболісти, яким час їхати в топчемпіонати

Якщо раніше питання про те, чи потрібно українським футболістам їхати в провідні ліги Європи, ще викликало суперечки, знаходячи аргументи для кожної з позицій, то в останні роки таке усі дійшли до згоди – потрібно.

УПЛ стрімко деградує, її представники стартують вже на найпершій стадії кваліфікації – при цьому її найкращі гравці, як показує практика, можуть стати найкращими бомбардирами Ла Ліги і грати за топклуби.

Чемпіон підготував матеріал про людей, перехід яких до чемпіонату країн "великої п'ятірки" (Англія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина) є найбільш імовірним.

Олег Очеретько

Що дає привід сподіватися. Олег відмінно провів молодіжний Євро. Тільки у чотирьох гравців більше зіграного часу на турнірі. Нещерет, як воротар, за визначенням на особливому рахунку, від Вівчаренка, Батагова і Брагару можна чекати прогресу в їх нинішніх клубах – а ось з Очеретьком клуб може розлучитися без зайвої рефлексії.

Це, якщо судити відсторонено, може навіть стати проблемою Шахтаря. "Гірники" відмовляються від одного українця за іншим: Зубков, Сікан, Степаненко, чутки по Бондаренку... Поки бразильці не зробили сильнішим клуб, який у 2023-му виграв чемпіонат майже виключно українським складом.

Але, зрештою, це проблеми конкретного клубу – і в ситуації, коли Шахтар розлучається навіть з важливими гравцями основи, він повинен без проблем розлучитися зі своєю валізою без ручки.

А так, Очеретько – різноманітний півзахисник з дуже серйозним досвідом вже до своїх 22 років. І досвід тут глибший, ніж просте "понад сто матчів за клуби і збірні". Очеретько вже в січні гарантував собі чемпіонство в сезоні-23/24, перейшовши з Шахтаря в Дніпро-1: за титул боролися саме ці дві команди.

А ще він грав за Карпати, яким своїми трьома голами і трьома асистами допоміг провести прекрасний дебютний сезон в УПЛ, до того ж він викликався до національної збірної... Про молодіжку і не кажу: 29 матчів роблять Олега одним з рекордсменів команди за кількістю ігор.

Що може завадити. Очеретько може зіграти атакувального півзахисника, може на кожному з флангів нападу, він іноді затикає позиції форварда і в центрі поля – і все це формує картину, при якій занадто складний для слабких команд і занадто слабкий для сильних.

Він дуже часто використовується як "затичка", як людина на проблемній позиції – але через те, що навіть у Карпатах він метався між різними позиціями, вирости в стабільно класного гравця він не може.

У Ліверпулі легендою став такий гравець-"заплатка" Мілнер, а в Барселоні Серхі Роберто, але все ж розуміють, що такі команди Очеретька не запросять. А середняки і аутсайдери при виборі дванадцятого гравця (не про фанатів зараз мова) навряд чи будуть шукати іноземців.

Профіль цього футболіста не описується парою слів, типу "класний плеймейкер", "звір у відборі" тощо – а це означає, що і інтерес він привертає менший.

Кого б підсилив. Еспаньйол, який виходить на матчі не грати, а битися, вже пов'язували з Олегом – і навіть якщо ці чутки не мають під собою підґрунтя, це не скасовує факту, що гравець і клуб підходять один одному.

Давіде Нікола, який всю кар'єру виграє боротьбу за виживання, нещодавно очолив Кремонезе – в його простий, ефективний футбол Олег вписався б як влитий. В цілому, шанси О. О. отримав би в командах, які не захоплюють ім'ям, але мають поставлену модель гри – і, чого гріха таїти, невисоку конкуренцію.

Володимир Бражко

Що дає привід сподіватися. Так, власне, інтерес Вулвергемптона, який офіційно підтвердив сам Ігор Суркіс. Вносити Бражко в такі списки навіть трохи схоже на читерство, тому що його з Європою асоціюють, не приховуючи, самі іноземці.

Що може завадити. Той факт, що він сів у запас Динамо. Кияни, звичайно, неймовірна кузня кадрів, якщо у них нові таланти з'являються, коли старі ще не такі і старі – але це може радувати Динамо, може радувати Михайленка, але точно не може радувати самого Бражка.

Вилучення на молодіжному Євро теж зіпсувало очікування: Володимир пропустив один матч з трьох, і зараз дуже схоже, що оптимальний момент для прощання вже втрачений.

Кого б посилив. Про Вулвергемптон, у всякому разі, мова вже точно не йде: "вовки" в тому ж січні підписали в Реймсі опорника Мунетсі, який прекрасно заграв з перших матчів. Якось Реймс без війни поступливіший, ніж Динамо навіть з війною... Інтерес Мілана, який якось розпалювався в ЗМІ в лютому, теж вже виглядає занадто "жирним" та роздутим.

І все ж молодий розігруючий опорник – занадто цінний ресурс, щоб списувати гравця після слабкої половини сезону. Челсі 200 мільйонів викладав за Лавію з Кайседо, а Ліверпуль три міжсезоння поспіль не міг купити нікого в основу, така велика конкуренція за гравців даної позиції.

Рік тому йшли розмови про інтерес Бетіса – і це, на мій погляд, варіант мрії для Володимира. Прекрасна атакувальна команда, яка будь-якому опорнику надає варіанти для продовження атаки – і якій, дійсно, не завадив би опорник. Вільям Карвалью вже віковий і провалив минулий сезон, Марк Рока не показав нічого, а Джонні Кардосо може піти на підвищення.

Також перспективний варіант з Реалом Сосьєдад, який тільки-но продав свого опорника Субіменді в Арсенал – але тут проблем більше. По-перше, в цьому клубі щойно змінився тренер, причому пішов чоловік, який працював сім років, зібрав всю відмінну команду – і ніхто не гарантує, що без нього клуб буде таким же сильним.

Замінив Іманола Альгуасіля колишній тренер дубля – і Серхіо Франсіско вперше працює у вищій лізі будь-якої країни. По-друге, тут та ж проблема, що і з переходом із ПСЖ Забарного: росіянин на лаві запасних. Арсен Захарян грає мало, але клуб може і не захотіти його продавати заради трансферу Бражко.

Владислав Ванат

Що дає привід сподіватися. У випадку з Ванатом все зовсім просто. На його користь говорять:

перемога в бомбардирській гонці УПЛ сезону-23/24; перемога в бомбардирській гонці УПЛ сезону-24/25; переможний гол Бельгії.

На такі козирі дивляться навіть ті, хто не слідкує за матчами чемпіонату України. Владислав повторив рекорд ліги за титулами найкращого бомбардира, він класно почав (по суті почав: довго у нього були тільки виходи на заміну і матчі з перших хвилин проти Мальти) у збірній – десь на нього і ярлик "Новий Шевченко" вже напевно наклеїли.

Повірте, не треба переоцінювати селекційну роботу клубу всіх 96 команд топчемпіонатів: багато команд і зараз обмежуються хайлайтами при комплектуванні новачками.

Що може завадити. Пасивність при більш швидкому темпі, ніж у 90% матчів УПЛ. 28 матчів в єврокубках принесли в гольову скарбничку ВВ тільки три голи.

Кого посилив би. Жирона. Іспанський клуб вже не приховує український вектор: навіть далеко не найзірковіший воротар УПЛ Крапивцов отримав свій шанс і навіть після явної помилки на самому старті отримав "підвищення" до статусу першого змінника Газзаніги.

Циганков вже практично легенда клубу, він явно один з найкращих гравців за весь час виступів Жирони в Ла Лізі. Ну а Довбик має всі шанси залишитися найдорожчим продажем і єдиним володарем трофею Пічічі в історії клубу на багато-багато років.

Так ось, ця сама Жирона в минулому сезоні пробила всі можливі днища саме в контексті наконечника. Найкращий бомбардир Ла Ліги поїхав – найгірший приїхав, без перебільшення. При цьому в Жироні ще конкуренція за це "почесне" звання: Абель Руїс прийшов з Браги – і у 21 матчі забив 4 голи, Бояна Міовскі взяли в Абердіні – і він забив 2 в 17.

Результатом такого жахливого даунгрейда на позиції завершувача і стало 16-те місце в чемпіонаті після третього. Ба більше, каталонці ще повинні радіти, що Стуані відмовляється старіти.

Три чверті сезону він виходив на заміни – і навіть так залишався кращим бомбардиром команди; на останні матчі сезону став основним – і забив потрібні голи, щоб врятувати від вильоту. Але Стуані вже 38 років, він, напевно, сам буде радий сконцентруватися на позиції "джокера" – а Брага й Абердін як місця для селекції дають надію на те, що Жирона при пошуку форварда зверне увагу і на УПЛ.

Георгій Судаков

Що дає привід сподіватися. Ну і як же без Людини, Чиє Прізвище Набридло Називати. Навколо Судакова ходять чутки вже три роки – приблизно з моменту, як він почав грати в основі. І, звичайно, є за що: молодий півзахисник з високою креативністю і технікою давно став лідером клубу, зіграв величезну роль у двох чемпіонатах і всіх єврокубкових успіхах, які були за цей час.

Що може завадити. Уміння не застигати в напівпозиції – не надто високо для оборони, не надто низько для атаки – дуже важливе для будь-якого півзахисника. І Судаков, звичайно, володіє цим балансом – але він і його оточення застигли в напівпозиції в глобальному сенсі слова.

Розмови про Ліверпуль, Тоттенгем, Ювентус, які велися рік-два тому, розпестили Судакова і його оточення. Оточення в найширшому сенсі слова – включаючи сам Шахтар, який вустами Палкіна у 2024-му говорив, що Наполі пропонував за гравця 40 мільйонів, а "гірники" запросили 50. Тепер Шахтар, згідно з інсайдами, вже згоден на 40, але Наполі готовий дати не більше 25.

Через рік Шахтар буде згоден на 25, але Георгій вже нікому не буде потрібен? У Судакова в команді є людина, яка може розповісти, до чого призводить така вибагливість. Миколою Матвієнком у 2020-му цікавився сам лондонський Арсенал – "гірники" запросили занадто багато з "канонірів", у 2023-му з Брайтона, а тепер уже й питання про перехід Миколи в топлігу не стоїть. Усі ж бачать, як багато помиляється захисник.

Чесно кажучи, саме розганяння чуток навколо Наполі може бути корупційним "прогріванням" кишенькових ЗМІ. Судаков, може, і не завадив би "адзуррі" в минулому сезоні, в боротьбі за чемпіонство – але тепер, коли титул виграно і Конте вдалося вмовити залишитися, він повинен отримати просто колосальний бюджет, і навіть Георгій виглядає занадто дрібною рибою для апетитів Антоніо.

Про Ліверпуль, чия творча лінія, на мій смак, тепер найсильніша у світі, мова в принципі не йде. Трансфер в Челсі був би ідеальним варіантом, ще й кар'єру Мудрика міг би врятувати, але і цей варіант в минулому.

Кого б посилив. Якщо Вест Гем продасть Пакета (або ж якщо бразильця дискваліфікують за ставки на самого себе), Судаков міг би ідеально його замінити. Заодно продовжилася б спадкоємність українців у цьому славному клубі – після Реброва і Ярмоленка.

Судаков, безумовно, допоміг би і Жироні, яка втратила значну частину креативу після продажу Гарсії, але для цього Шахтарю потрібно сильно знизити апетити. Найдорожча покупка клубу в історії (Ясер Аспрілья) була зроблена за 18 мільйонів євро, а більше ніхто і ніколи в нього не переходив за суму понад дев'ять.

І це, мабуть, головне, що треба знати про цю трансферну сагу. Шахтар переоцінює своїх лідерів, з Матвієнком він вже остаточно втратив момент для продажу – і зараз йому потрібно продавати Судакова, поки те ж не сталося з Георгієм.