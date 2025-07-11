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Алмейда продовжить боротьбу за Тур де Франс із переломом ребра

Олег Дідух — 11 липня 2025, 23:45
Алмейда продовжить боротьбу за Тур де Франс із переломом ребра

Зірковий португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда отримав перелом ребра внаслідок падіння на спуску за 6 км до фінішу сьомого етапу Тур де Франс-2025.

Про це повідомляє пресслужба UAE Emirates.

Попри перелом ребра та численні забої, 26-річний португалець продовжить боротьбу в гонці. Він є ключовим помічником лідера загального заліку та чинного чемпіона Туру, словенця Тадея Погачара, який сьогодні виграв сьомий етап і повернув собі жовту майку.

Сам Алмейда до сьогоднішнього етапу вважався одним із головних претендентів на подіум загального заліку. Сьогодні він програв 10 хвилин і 13 секунд і відступив у генеральній класифікації з 7 місця на 28.

Нагадаємо, пілот MotoGP Алеш Еспаргаро зійшов зі свої дебютної велогонки, Туру Австрії, через перелом руки.

Алмейда травма Тур де Франс

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