Лідер Фіорентини зацікавив саудівський Аль-Хіляль

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль зацікавлений у підписанні нападника Фіорентини та збірної Італії Мойзе Кіна.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Саудівський клуб готовий запропонувати італійському форварду заробітну плату у 20 млн євро на рік, що вдвічі більше ніж у Флоренції.

Новий головний тренер клубу Сімоне Індзагі хоче переформатувати гру команди у нападі та може відпустити кількох атакувальних гравців, серед яких Александра Мітровіча і Кайо Сезара.

У контракті Кіна з Фіорентиною прописана клаусула в розмірі 52 мільйонів євро. "Фіалки" активно працюють над продовженням контракту з нападником і хоче прибрати з нової угоди суму відступних.

У сезоні-2024/25 Кін забив 19 голів у 32 матчах Серії А, ставши другим бомбардиром чемпіонату. У травні повідомлялося про інтерес до нападника з боку Манчестер Юнайтед.