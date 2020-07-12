Стаховський: Якщо дивитися російські канали, то в Україні тільки фашисти

Джерело - Радіо НВ.
Україна програла інформаційну війну Росії, телеканали якої дають багато інформації.
Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський.
"Конфлікт в 2014-16 роках був дуже добре освітлений в іноземних медіа, серйозних виданнях: і Financial Times, і New York Times. І в локальних медіа: словацьких, чеських. Але з того часу розпочався спад, тому що люди звикли – десь є новий конфлікт, якісь інші проблеми. Дуже важко підтримувати їхній інтерес до конфлікту, який триває вже 6 років.
Я можу сказати: ще до конфлікту Росія зробила хороший маркетинговий хід. У дуже багатьох готелях світу є Перший канал і РТР. Коли ви намагаєтеся щось просунути, то російськомовна аудиторія, якщо навіть не проросійська, вона дивиться на це.
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Скажу по-іншому: якби у мене не було доступу ні до якої інформації, і я б дивився тільки російські канали, будучи українцем і сидячи в Будапешті, то навіть я б зламався і подумав, що у нас тут якісь фашисти. Настільки багато цієї інформації, реально жахливої, що думаєш: нереально це навіть придумати. Інформаційну війну ми програвали. На щастя, є люди, які працюють за кордоном і гроші їх не цікавлять", - сказав Стаховський.