Стаховський: Якщо дивитися російські канали, то в Україні тільки фашисти

Україна програла інформаційну війну Росії, телеканали якої дають багато інформації.

Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський.

"Конфлікт в 2014-16 роках був дуже добре освітлений в іноземних медіа, серйозних виданнях: і Financial Times, і New York Times. І в локальних медіа: словацьких, чеських. Але з того часу розпочався спад, тому що люди звикли – десь є новий конфлікт, якісь інші проблеми. Дуже важко підтримувати їхній інтерес до конфлікту, який триває вже 6 років.

Я можу сказати: ще до конфлікту Росія зробила хороший маркетинговий хід. У дуже багатьох готелях світу є Перший канал і РТР. Коли ви намагаєтеся щось просунути, то російськомовна аудиторія, якщо навіть не проросійська, вона дивиться на це.