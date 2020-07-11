Перша ракетка України поділився думкою про підтримку українськими боксерами Російської православної церкви

Джерело - Радіо НВ.

Потрібно читати міжнародну пресу, цікавитися географією та історією своєї країни, щоб мати адекватне мислення.

Таку думку висловив Сергій Стаховський щодо підтримки українськими боксерами Олександром Усиком та Василем Ломаченко російської православної церкви.

"Люди, які, як мені здавалося, мають широкий кругозір... Вони подорожують, бачать, як все робиться за кордоном, і мають таке мислення? Мені дуже шкода таких людей. Потрібно було більше читати книжок, міжнародну пресу, цікавитися географією та історією своєї країни, щоб мати адекватне мислення", - сказав тенісист.

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"Мене дратує, що коли ми говоримо про світ і дивимося, як функціонує Російська православна церква, коли на засіданні кабінету міністрів сидить патріарх Кирило. РПЦ - це реальна політична сила, яка підтримує позицію агресора. А ми будемо розповідати, що все фігня, що коронавірус - фігня, і треба йти молитися... Ну да, окей ", - підсумував Стаховський.

Нагадаємо, Ломаченко та Усик – у ТОП-5 найкращих боксерів сучасності.