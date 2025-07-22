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Форвард Реала пропустить близько двох місяців через травму

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 14:54
Форвард Реала пропустить близько двох місяців через травму
Ендрік
Instagram Ендріка

Юний нападник мадридського Реала Ендрік знову травмувався та пропустить початок нового сезону Ла Ліги.

Про це повідомила Marca.

19-річний бразилець завершував своє відновлення після м'язового ушкодження, яке він ще отримав у травні в останньому турі чемпіонату Іспанії проти Севільї.

Напередодні форвард мав рецидив цього пошкодження, але тоді лікарі прогнозували близько двох тижнів відсутності Ендріка. Тепер очікується, що гравець не допоможе "вершковим" у наступних двох місяцях.

Минулого сезону Ендрік зіграв 37 матчів у всіх турнірах (847 хвилин), в яких забив сім голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що інший гравець Реала може перебратись до ПСЖ.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид травма Ендрік

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