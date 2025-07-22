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Артистичне плавання. Українки посіли 7 місце в командній технічній програмі на ЧС-2025

Олег Дідух — 22 липня 2025, 15:16
Артистичне плавання. Українки посіли 7 місце в командній технічній програмі на ЧС-2025
Getty Images

Жіноча збірна України з артистичного плавання посіла сьоме місце в командній технічній програмі на чемпіонаті світу 2025 року з водних видів спорту, який триває в Сінгапурі. Для українок це найкращий результат у даному виді програм на чемпіонатах світу з 2019 року, коли наша команда завоювала бронзу.

Команда у складі Дар'ї Мошинської, Анастасії Шмоніної, Олександри Горецької, Марії та Уляни Гринішиної, Аліси Кулик, Єлизавети Лимар та Марії Зачепи набрала 273,0525 бала. Перемогу здобули китаянки, які випередили команду "нейтральних" спортсменок і збірну Іспанії.

Підсумкові результати:

В понеділок, 21 липня, Шмоніна та Мошинська пройшли у фінал у технічному дуеті та посіли там дев’яте місце.

Артистичне плавання

Артистичне плавання

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